Цены на газ в Болгарии продолжают снижаться

Цены на газ в Болгарии снизятся и в ноябре, так как страна начала импортировать газ из Азербайджана по интерконнектору с Грецией (IGB), сообщает Day.Az со ссылкой на болгарские СМИ.

Как сообщается, компания "Булгаргаз" подала в Комиссию по регулированию энергетики и водных ресурсов (EWRC) заявку на утверждение цены на ноябрь на уровне 166,14 лева/МВтч или 84,95 евро/МВтч.

Тариф формируется в соответствии с положением о регулировании цен на природный газ. Предлагаемая цена в два раза дешевле, чем у европейских газовых хабов на ноябрь, которая по состоянию на 11 октября 2022 года составляет около 160 евро/МВтч.

"Эта существенная разница обусловлена ​​чрезвычайно конкурентоспособными ценами, которые сформировались в результате проведения тендерной процедуры на поставку природного газа, а также благодаря поставкам азербайджанского газа по контрактной цене через IGB", - сообщили в компании "Булгаргаз".

Окончательное предложение по утверждению тарифа будет представлено в EWRC 1 ноября.

Ранее оптовая цена на природный газ в Болгарии на октябрь была установлена ​​на уровне 233,36 лева (116,93 доллара США / 119,31 евро) за МВтч, что на 34% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

IGB, который был запущен 1 октября, позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз-2". IGB подключен к TAP, по которому газ с месторождения "Шах Дениз" поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год - уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.