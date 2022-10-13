В Азербайджане утверждено правило о страховом посредничестве

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Правило о перечне, формах и периодичности отчетов, связанных со страховой посреднической деятельностью".

Как передает Day.Az со ссылкой на единую электронную базу правовых актов, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязымов.

Согласно постановлению, юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок представить новое постановление в министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.