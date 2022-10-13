Последняя в этом году выставка-ярмарка KOB Fest пройдет на Бакинском бульваре

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) приглашает жителей и гостей города Баку на последнюю в этом году выставку-ярмарку KOB Fest, которая пройдет на территории Бакинского бульвара.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, KOB Fest будет проходить 14-15 октября с 10:00 до 18:30.

На выставке-ярмарке будет представлено более 800 наименований товаров и услуг почти 80 микро-и малых предприятий, в том числе такая продукция, как мед, кондитерские изделия, кофе, безалкогольные напитки, шафран, варенья, изделия ручной работы ремесленников и творческих людей, вязаные изделия, одежда, аксессуары, сувениры из кожи и дерева, керамика, картины, книги, образовательные и обучающие услуги и многое другое.

Целью организации выставок-ярмарок KOB Fest является расширение возможностей сбыта продукции, выпускаемой микро-и малыми предпринимателями, продвижение отечественной продукции.

Кроме того, в рамках выставки будет организована культурно-развлекательная программа.