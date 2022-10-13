https://news.day.az/economy/1503071.html MİDA построит в Ширване «социальные дома»
MİDA построит в Ширване «социальные дома»
В городе Ширван планируется строительство "социальных домов".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим ООО "MİDA", принадлежащее Государственному агентству жилищного строительства, объявило запрос предложений.
Согласно информации, для этого предусмотрен участок площадью в 8,1 га на улице Нахчыван в городе Ширван.
Отмечено, что желающие принять участие в запросе могут представить свои предложения до 17:00 27 октября.
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