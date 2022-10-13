https://news.day.az/economy/1503163.html США обнародовали прогноз по добыче нефти в Азербайджане
США обнародовали прогноз по добыче нефти в Азербайджане
Управление энергетической информации (EIA) при Министерстве энергетики США не изменило прогноз по среднесуточной добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2022-2023 годы.
Как передает Day.Az со ссылкой на EIA, ежедневная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане в 2023 году составит 640 тысяч баррелей, что соответствует предыдущему прогнозному показателю.
Согласно прогнозу, в этом году ежедневная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане составит 670 тыс. баррелей, что равно предыдущему прогнозному показателю (в сентябре - ред.).
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