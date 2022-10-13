США обнародовали прогноз по добыче нефти в Азербайджане

Управление энергетической информации (EIA) при Министерстве энергетики США не изменило прогноз по среднесуточной добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2022-2023 годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на EIA, ежедневная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане в 2023 году составит 640 тысяч баррелей, что соответствует предыдущему прогнозному показателю.

Согласно прогнозу, в этом году ежедневная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане составит 670 тыс. баррелей, что равно предыдущему прогнозному показателю (в сентябре - ред.).