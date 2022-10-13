Транспортировка азербайджанского газа через IGB укрепит энергорынок Европы

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) является проектом, представляющий общий интерес, и ЕС рассматривает его как важнейший элемент инфраструктуры, необходимый для диверсификации в Юго-Восточной Европе и укрепления внутреннего энергетического рынка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Еврокомиссию, об этом говорится в четверг в комментарии Еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон от имени Комиссии.

Она напомнила, что регулирующие органы Болгарии и Греции сертифицировали оператора интерконнектора ICGB AD в качестве оператора системы передачи (TSO) газа при условии, что ICGB AD выполнит определенные требования, связанные с корпоративным управлением.

"В ICGB AD сообщили Комиссии, что принимается ряд мер для завершения работ, необходимых для коммерческого запуска IGB. Комиссия поддерживала регулярные контакты с проектной компанией и регулирующими органами, а также с правительствами Болгарии и Греции на протяжении всего периода реализации проекта. Комиссия внимательно следила за последними этапами реализации проекта, в том числе связанными с сертификацией. В результате IGB был успешно запущен 1 октября 2022 года. У Комиссии нет доказательств того, что реализация проекта была отложена из-за препятствий, но известно, что были задержки со строительством трубопровода и, следовательно, с получением некоторых окончательных согласований, требуемых для ввода газопровода в эксплуатацию. Любое преднамеренное воспрепятствование может быть расценено как преступление против финансовых интересов ЕС, которое потенциально может подпадать под компетенцию европейской прокуратуры", - отметила Симсон.

IGB, который был запущен 1 октября, позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз-2". IGB подключен к TAP, по которому газ с месторождения "Шах Дениз" поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год - уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.