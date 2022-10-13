Талех Кязымов примет участие в ежегодных заседаниях ВБ и МВФ

Делегация Центрального банка Азербайджана (ЦБА) примет участие в ежегодных собраниях Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом, как передает Day.Az, написал в Twitter председатель правления ЦБА Талех Кязымов.

"12-18 октября 2022 года мы примем участие в ежегодных собраниях ВБ и МВФ в Вашингтоне, а также в ряде мероприятий и встреч в их рамках", - говорится в публикации.