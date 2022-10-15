Новые реалии диктуют углубление взаимодействия Азербайджана и региона Центральной Азии

В ближайшее время мы станем свидетелями углубления торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и центрально-азиатскими странами. Этому способствуют новые геополитические и геоэкономические реалии, складывающиеся в нашем регионе, и, думается, тренд на их реализацию будет укреплять сотрудничество между Азербайджаном и странами ЦА.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой экономики и экономических отношений Университета Одлар Юрду Эльшад Мамедов.

Конечно же, отметил он, в первую очередь, это транспортная составляющая, энергетика, вместе с тем, это диверсификация взаимной торговли между Азербайджаном и каждой из стран Центральной Азии. Потому что если рассматривать потенциал сотрудничества между каждой из этих стран и Азербайджаном, можно увидеть, что этот потенциал далеко не реализован. Этому способствовали геополитические, геоэкономические реалии последних двух десятилетий. Но сегодня ситуация меняется, и тенденции на регионализацию, думается, будут только усиливать сотрудничество нашей страны с ЦА.

"Мы должны диверсифицировать нашу внешнюю торговлю, и, в первую очередь это касается нашего сотрудничества на внешнеэкономическом треке со странами Центральной Азии. Нам нужно больше инвестировать в совместное производство. И, конечно же, транспортно-логистическая и энергетическая составляющие будут играть стимулирующую роль в плане углубления торгово-экономического сотрудничества.

Нужно иметь в виду, что Азербайджан еще в нулевые годы этого столетия вкладывался в транспортно-логистические проекты, и сегодня мы обладаем за счет тех вливаний в экономику большими конкурентными преимуществами. Это делает наши транзитные возможности очень конкурентоспособными и дает нам большие конкурентные преимущества. Наш северный сосед - Россия сегодня в очень серьезной степени перенаправляет свои внешнеэкономические приоритеты с Запада на Восток. И это, думаю, в целом будет давать новые возможности как Азербайджану, так и центрально-азиатским странам в плане развития транзита, а также местных инвестиционных проектов, которые позволят превратить наш регион в регион создания высоких показателей по добавленной стоимости. Если будет создаваться большая добавленная стоимость, это скажется на повышении наших транзитных возможностей, транспортно-логистические коридоры будут давать больший эффект", - сказал экономист.

Что касается энергетики, то тут, отметил профессор Мамедов, страны нашего региона имеют большой ресурсный потенциал. Энергетика это, конечно же, в том числе и транзит. Но, в первую очередь, это возможности для развития перерабатывающих сегментов промышленности.

"После того, как мы будем создавать более высокую добавленную стоимость, в энергетическом треке будут увеличиваться наши возможности, в том числе и по транзиту. Но транзит - это только одно из направлений. А приоритет и упор должен быть отдан развитию, в том числе энергетики и в большей, даже решающей степени - перерабатывающих сегментов. Это дает большие конкурентные преимущества национальным экономикам. Считаю, что в плане сотрудничества в энергетике имеется огромный потенциал. Вместе с тем, расширяя рынки сбыта, развивая проекты, связанные с улучшением благосостояния народов наших стран, мы сможем повышать покупательную способность внутри наших стран, тем самым стимулируя экономическое развитие по целому спектру направлений конкурентоспособности наших национальных экономик", - сказал Эльшад Мамедов.

В конечном счете, улучшение благосостояния наших стран напрямую зависит от экономической мощи страны, ее экономической политики и углубления экономической интеграции в регионе. Это как раз то важное направление, которое будет играть стимулирующую роль и способствовать укреплению национальных экономик наших стран и повышению благосостояния их населения, резюмировал азербайджанский экономист.

Лейла Таривердиева