Представитель ЕС о ключевых направлениях сотрудничества с Азербайджаном

Энергетика и энергоэффективность являются ключевыми направлениями сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполняющий обязанности главы отдела сотрудничества ЕС Виктор Гинер в пятницу в ходе семинара по повышению осведомленности в сфере энергоэффективности.

"ЕС поддерживает Азербайджан в его усилиях по проведению политики энергоэффективности с 2017 года, когда в рамках проекта EU4Energy был подготовлен первый проект закона об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности. После принятия закона в 2021 году, в течение 2022 года ЕС финансировал проект, направленный на поддержку дальнейшего повышения энергоэффективности в Азербайджане", - сказал Гинер.

По его словам, группа международных и национальных экспертов работала совместно с министерством энергетики над разработкой подзаконных актов по энергоэффективности зданий, экодизайну и энергетической маркировке электроприборов.

Он также отметил, что ЕС и Азербайджан постоянно расширяют сотрудничество в секторе энергетики, что подтверждает меморандум, подписанный с ЕС этим летом, который нацелен на расширение Южного газового коридора и увеличение поставок азербайджанского газа в Европу вдвое.

"ЕС будет продолжать развивать энергосотрудничество с Азербайджаном, находя новые возможности и обеспечивая подкрепление политической воли адекватной финансовой поддержкой", - добавил Гинер.