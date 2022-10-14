В Азербайджане расширяется перечень платных услуг, связанных с недвижимостью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся в пятницу пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в закон "О государственном реестре недвижимости".

Согласно проекту, определяются правовые основы взимания платы за следующие услуги:

- первичная и повторная техническая инвентаризация недвижимости;

- проверка и внесение в государственный реестр сведений о недвижимости, связанных с наличием и сменой прав на недвижимое имущество;

- внесение в государственный реестр сведений о правообладателе, описании и адресе недвижимого имущества;

- составление схематических адресных планов, оказание мобильных услуг по приему и выдаче документов для государственной регистрации прав;

- предоставление заключения специалиста по земельному участку на основании данных земельного кадастра и результатов полевых обмерных работ.

В законопроекте также предлагается переименовать статью "Государственная пошлина за выдачу документов, связанных с государственной регистрацией имущественных и иных вещных прав на недвижимое имущество, в том числе ипотеки" в "Платежи".

После обсуждений изменения были вынесены на голосование и приняты во втором чтении.