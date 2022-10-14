Продолжаются рабочие встречи MÜSİAD Azеrbaycan в Узбекистане

Продолжаются интенсивные рабочие встречи делегации MÜSİAD Azеrbaycan в Узбекистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend,в пятницу, в рамках визита делегация во главе с заместителем председателя Саитом Йинанчем провела встречи с представителями официальных структур и бизнесменами.

Также состоялось посещение "MÜSİAD Узбекистан", где с председателем правления Сердаром Келебеком и членами правления были обсуждены вопросы взаимного сотрудничества.

Затем состоялась встреча с заместителем председателя Агентства развития предпринимательства при министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Ильхомом Холпаевым и бизнесменами. Была также проведена встреча с заместителем председателя правления Торгово-промышленной палаты Узбекистана Фарходжоном Тошпулатовым и бизнесменами, состоялся обмен информацией, прошли встречи в формате B2B.

На всех трех встречах на повестку дня были вынесены вопросы совместных инвестиций и предприятий, проектов, которые могут быть реализованы бизнесменами, работающими в Азербайджане и Узбекистане, и были проведены первые встречи.

Также в рамках визита состоялось ознакомление с текстильной выставкой Узбекистана.