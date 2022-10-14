В Суговушане начаты ремонтно-восстановительные работы

С восстановлением нашей территориальной целостности в результате Отечественной войны были также освобождены от оккупации наши водные источники. По возвращении на эти земли были начаты реализация инфраструктурных проектов по всем направлениям, ремонтно-восстановительные работы по улучшению орошения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Суговушанском и Хачынчайском водохранилищах, в вытекающих из них бетонных каналах также проводится капитальный ремонт. Для этого вода в водохранилищах полностью сливается, а за это время восстанавливаются каналы.

Суговушанское водохранилище служит для орошения более 96 тысяч гектаров посевных площадей в 7 районах. Во время оккупации Суговушан, как и Хачынчайское, Агдамкендское, Конделенчайское и другие водоемы, также находился в запущенном состоянии. В результате увеличилось количество утечек воды. В настоящее время уже начаты работы по сливу воды для ремонта водохранилища. Вода из водохранилища вместимостью 5,86 млн кубометров сбрасывается в Тертерчай. После спуска воды дно очистят от ила, а береговой склон зальют бетоном толщиной 20 см. На текущем этапе ведутся ремонтные работы на водонапорных башнях водохранилища. Кроме того, ремонтируется вытекающий из водохранилища главный канал протяженностью 5,2 километра.

После завершения ремонтных работ на канале через правобережный распределительный канал в Агдам, Агдере, Барду и Агджабеди будет подаваться 50 кубометров воды в секунду, а через левобережный канал - 20 кубометров воды в секунду в Тертер, Геранбой и Евлах. Завершить ремонтные работы на 5200-метровом участке бетонного канала, поврежденного во время войны, планируется в следующем году.

Хачынчайское водохранилище, построенное на реке Хачын на территории села Хачындербенд Агдамского района, также играет важную роль в ирригации. Во время оккупации водоем находился в запущенном состоянии. Это хорошо видно даже после того, как вода в водохранилище спала. Поэтому на водохранилище происходили утечки воды. После проведения ремонта все утечки будут устранены. Здесь также для проведения ремонтных работ в первую очередь спускается вода. После полного слива воды дно водохранилища будет очищено от ила. Позже на береговой склон будет нанесено бетонное покрытие.

Следует отметить, что Хачынчайское водохранилище обладает вместимостью в 23 миллиона кубометров.