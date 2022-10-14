Фруктовые сады будут созданы еще на 130 гектарах освобожденных территорий

В следующем году на освобожденных территориях на площади 130 гектаров будут созданы фруктовые сады.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сарван Джафаров, выступая на церемонии презентации книги "Зеленая" экономика".

Он отметил, что министерство сельского хозяйства продолжает принимать меры по эффективному использованию экономического и аграрного потенциала освобожденных территорий.

Джафаров сказал, что в 2021-2022 годах на 50 тысячах гектаров этих территорий были проведены посевные работы.

"Посевные площади были введены в севооборот. Кроме того, на площади 1,8 тысячи гектаров были созданы фруктовые сады. В следующем году они будут созданы на площади 130 гектаров", - сказал он.