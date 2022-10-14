Завершено проектирование в связи с газификацией Карабаха

Завершены проектные работы в связи с газификацией освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом сказал в пятницу в эксклюзивном интервью Trend генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев после церемонии презентации книги "Зеленая" экономика", передает Day.Az.

Он отметил, что какие-либо дополнительные работы в связи с этим пока не начаты.

"Мы входим в состав соответствующей комиссии при министерстве энергетики Азербайджана. По плану были проведены проектные работы. Сроки начала работ по прокладке газовых линий пока неизвестны", - сказал гендиректор ПО.