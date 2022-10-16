С чем связаны проблемы в мировой экономике

Президент США Джо Байден заявил, что проблемы мировой экономики связаны не с укреплением доллара, а недостатком экономического роста в некоторых странах, Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Он заявил, что обеспокоен не укреплением доллара, а "остальным миром".

По его мнению, проблема зиждется не в "чертовски сильной" экономике США, а в "недостатке экономического роста и разумной политики в других странах".

Байден отметил, что инфляция наблюдается во всем мире, и в других государствах ситуация хуже, чем в США.

Ранее американский Минфин сообщил, что уровень базовой инфляции в США по итогам сентября 2022 года ускорился до 6,6%, достигнув максимума за последние 40 лет. В последний раз столь высокие значения по базовой инфляции аналитики фиксировали в стране в августе 1982 года.