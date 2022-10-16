В Британии рассказали о способах экономии на электроэнергии

Жительница Британии рассказала об экономии на электроэнергии и отоплении.

В Великобритании введены часы, в которые электроэнергия дешевле, чем в остальные, рассказала местная жительница, автор блога "Жизнь в Англии" Ольга Шевченко. Как передает Day.Az, в разговоре с "Лентой.ру" она отметила, что пока старается не обогревать дом дополнительно, но позже будет это делать в более дешевые часы.

Женщина сообщила, что британцы, находящиеся большую часть дня дома, изучают информацию по поводу выделенных часов. "Я работаю дома и собираюсь включать отопление в то время, когда будет дешевле", - добавила она.

Также Ольга поделилась, что местные жители закупаются теплыми вещами.

"Многие покупают очень толстые пижамы и домашние валеночки, кенгурятники для детей. Мы тоже одеваемся дома очень хорошо. Стараемся пока не топить", - рассказала она.

Жительница Британии отметила, что в стране планируют ввести ограничения на потребление электроэнергии, однако пока их нет.