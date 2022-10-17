https://news.day.az/economy/1503967.html Назван объем выданных в Азербайджане льготных кредитов
Назван объем выданных в Азербайджане льготных кредитов
Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана до сегодняшнего дня выдал 2,8 миллиарда манатов льготных кредитов.
Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе фонда, этими средствами обеспечены 42 тысячи предпринимателей.
Было отмечено, что выданные кредиты способствовали развитию ненефтяного сектора в стране.
"За счет этих средств предприниматели создали инновационные технологии производственных и перерабатывающих процессов на предприятиях, нарастили экспортоориентированные проекты и создали новые рабочие места", - сказали в фонде.
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