Назван объем выданных в Азербайджане льготных кредитов

Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана до сегодняшнего дня выдал 2,8 миллиарда манатов льготных кредитов.

Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе фонда, этими средствами обеспечены 42 тысячи предпринимателей.

Было отмечено, что выданные кредиты способствовали развитию ненефтяного сектора в стране.

"За счет этих средств предприниматели создали инновационные технологии производственных и перерабатывающих процессов на предприятиях, нарастили экспортоориентированные проекты и создали новые рабочие места", - сказали в фонде.