Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла

В январе-августе этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана увеличилась на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 829 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, средняя зарплата в нефтяном секторе за отчетный период составила 3 485,5 манатов, а в ненефтяном - 778,1 манат.

Работники государственных предприятий получали 780,1 манат, а работники частных предприятий - 884,5 манатов.

Среднемесячная номинальная заработная плата в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи была выше, чем в среднем по стране.