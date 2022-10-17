В Азербайджане грузоперевозки морским транспортом увеличились

За январь-сентябрь текущего года в Азербайджане морским транспортом было перевезено 5 663,0 тыс. тонн грузов, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 39%.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, из них 40,8% составили нефтяные грузы.

Морскими портами выполнено 8 684,1 тыс. тонн погрузочно-разгрузочных работ, и 8 048,4 тыс. тонн или 92,7% грузов составили транзитные грузы.

По состоянию на 1 октября 2022 года в портах осталось 321 тыс. тонн грузов.

"Количество пассажиров, перевезенных данным видом транспорта за отчетный период, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года выросло на 26,4% и составило 15,8 тыс. человек", - говорится в сообщении.