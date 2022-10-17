В Азербайджане могут появится товары из Чувашии

Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов и руководитель Представительства Российского экспортного центра Нури Гулиев провели встречу с делегацией деловых кругов Чувашской Республики РФ, прибывшей с бизнес-миссией в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане, чувашские предприятия предлагают высококачественные товары для строительной отрасли - это гидроизоляционные материалы, лакокрасочная продукция, нанодефлекторы, предназначенные для вентиляции жилых и нежилых помещений, а также подъёмники для складов и входные двери.

В ходе встречи Руслан Мирсаяпов и Нури Гулиев отметили, что у компаний-участников бизнес-миссии имеются хорошие возможности и перспективы по развитию поставок своей продукции на азербайджанский рынок строительной отрасли, дали рекомендации по участию в тендерах, а также подчеркнули важность участия в специализированных выставках, проводимых на территории Азербайджана.

Участники делегации будут представлены со своей продукцией на коллективном стенде Чувашской Республики на Международной строительной выставке "BakuBuild" в Экспо Центре Баку.

В течение ближайших дней участников бизнес-миссии в Азербайджан ожидает большое количество индивидуальных переговоров с азербайджанскими компаниями и B2B встреч в рамках международной выставки.

Отметим, что в состав делегации вошли представители следующих компаний: ООО "ГЕРВЕНТ РУС", ООО "БКР", ООО "Технология гидроизоляции", ООО "НПП "Спектр", АО "СЗ "ИНКОСТ".