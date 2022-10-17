В Баку прошел строительный бизнес-форум

В Баку прошел международный бизнес-форум при поддержке Торгово-промышленной палаты Швеции и швейцарской компании "Scandinavian & UK Machines".

Как сообщили в понедельник Day.Az в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), в мероприятии приняли участие представители строительного бизнеса и официальные лица из разных стран.

Выступивший на форуме председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что в нашей стране в строительной сфере действует значительное количество субъектов МСБ, созданы широкие возможности для создания совместных предприятий и кластеров МСБ в строительной и производственной отраслях.

Было отмечено, что Агентство готово оказать различную поддержку и услуги местным и иностранным бизнесменам, желающим построить бизнес в строительном секторе Азербайджана, расширить свою деятельность в этой сфере.