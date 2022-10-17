https://news.day.az/economy/1504199.html В Карабахе появятся инновационные финансово-банковские услуги
В Карабахе появятся инновационные финансово-банковские услуги
Состоялся визит членов экспертной группы Ассоциации банков Азербайджана (АБА) в город Шуша.
Об этом сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на АБА.
На деловой встрече, прошедшей в рамках визита, были обсуждены вопросы создания инновационных финансово-банковских услуг на освобожденных территориях.
Отметим, что АБА была основана в 1990 году коммерческими банками. Основная цель АБА - представлять организации-члены, оказывать поддержку в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координировать их деятельность. В настоящее время членами АБА являются 25 банков и 5 небанковских организаций.
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