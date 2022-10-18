Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть во вторник утром слабо растут на неопределенности в отношении спроса и предложения на рынке. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, это следует из данных торгов и комментария аналитика.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,64%, до 92,21 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,7%, до 85,11 доллара.

По словам главы отдела товарной стратегии в ING Groep NVВ Уоррена Паттерсона (Warren Patterson), которые приводит агентство Блумберг, в настоящее время рынок находится в некотором неопределенном состоянии в условиях, с одной стороны, негативного макроэкономического фона и, с другой, перспектив уменьшения предложения.

Но риски "нехватки" "черного золота" на рынке, очевидно, пока возобладали. Такие перспективы затмили даже новость о том, что администрация президента США Джо Байдена планирует высвободить из стратегического резерва еще от 10 до 15 миллионов баррелей нефти для "сбалансирования" рынка (то есть, удержания цен от роста).