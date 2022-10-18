Внешнеторговый оборот Азербайджана резко увеличился

В январе-сентябре 2022 года внешнеторговый оборот Азербайджана с зарубежными странами составил 39,8 млрд. долларов США, что на 74% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, 29,5 млрд. долларов внешнеторгового оборота пришлось на долю экспорта, а 10,3 млрд. долларов - импорта. За последний год экспорт увеличился в 2 раза, а импорт на 23,4%.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота увеличилось в 3 раза, до 19,2 млрд. долларов.