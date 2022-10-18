Отказ Китая от продажи излишков газа назвали безопасным для Европы

Рекомендация властей Китая национальным компаниям отказаться от перепродажи сжиженного природного газа (СПГ) на мировой рынок не окажет большого негативного влияния. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришел аналитик Reuters Клайд Рассел.

Он указал, что страна продавала излишки газа, полученные по контрактам, поэтому опасения, что в предстоящий зимний период она выйдет на спотовый рынок и спровоцирует новое повышение цен, не имеют под собой оснований.

Китайский импорт газа окажется ниже, чем прошлой зимой, в связи с высокими ценами и достаточными запасами. Это значит, что рынок СПГ несколько сократится, но товара на нем останется достаточно для удовлетворения спроса в Европе и Азии. Таким образом, потребители вряд ли столкнутся с дефицитом топлива.

За первые восемь месяцев этого года Китай, по официальным данным, закупил 40,64 миллиона тонн СПГ, что на 28,1 процента меньше, чем за тот же период 2021 года. В сентябре Kpler оценивает импорт в 4,96 миллиона тонн, а в октябре, предполагают эксперты, он достигнет 5,78 миллиона тонн. Все эти показатели ниже, чем были зафиксированы год назад.

На этом фоне в последние недели стоимость СПГ падает на европейских и азиатских рынках. В частности, ноябрьские фьючерсы на лондонской бирже ICE во вторник, 18 октября, упали ниже 1200 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 16:30 по московскому времени газ торгуется на уровне 1180 долларов.

Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что в Европе растет уверенность в возможности благополучно пройти зимний период с учетом сокращения поставок газа из России в три-четыре раза.