В бакинский порт поступила гумпомощь для Афганистана

Сегодня в полдень в Бакинский порт прибыли 4 фуры грузоподъемностью 18 тонн каждая, отправленные ЮНИСЕФ из Турции в Афганистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в порту, более 72 тонн гуманитарного груза, в основном состоящего из школьных принадлежностей, оперативно выгружаются из фур и загружаются в порту в 45-футовые контейнеры.

"Контейнеры будут погружены на судно и отправлены в Туркменистан, а затем по суше в Афганистан. Отметим, что ранее эти виды грузов доставлялись в страну назначения по другим международным транспортным коридорам, но с точки зрения устойчивости, стабильности и удобства международных транспортных коридоров, проходящих через нашу страну, многие владельцы грузов уже отдают предпочтение именно этому коридору. Бакинский порт рад внести вклад в беспрепятственную и быструю доставку гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.