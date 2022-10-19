Азербайджан станет крупным игроком в сфере производства электроэнергии

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан в ближайшем будущем станет крупным игроком в сфере производства электроэнергии.

Об этом Trend в среду сказал бывший посол США в Туркменистане, соучредитель и сопредседатель энергетического стартапа Trans-Caspian Resources Аллан Мастард, передает Day.Az.

Он отметил, что Азербайджан обладает потенциалом для экспорта электроэнергии, и в частности "зеленой" электроэнергии, ее выработки из природного газа, ветра, морских приливов, а также посредством гидроэлектрогенераторов, солнечных панелей.

"Какими из этих средств будет пользоваться Азербайджан и в какой пропорции от общего объема производства, будет определяться рыночными факторами, такими как цена на электроэнергию, стоимость передачи и стоимость генерирующей инфраструктуры. Я верю, что Азербайджан станет крупным игроком в производстве электроэнергии, благодаря своим природным ресурсам и способности привлекать иностранные инвестиции", - сказал он.

Что касается потенциала Азербайджана в увеличении своей доли на европейском газовом рынке, Мастард отметил, что это будет зависеть от пропускной способности трубопроводов, соединяющих Азербайджан с европейскими потребителями.

Потребность Европы в замене российского газа требует дополнительных поставок газа из Каспийского региона. Это логичный ответ на эту потребность, особенно с учетом того, что требуемые инвестиции в инфраструктуру относительно скромны, отметил эксперт.

"Южный газовый коридор (ЮГК) может удвоить свою пропускную способность, но выход за его пределы потребует прокладки большего количества труб, и реальный вопрос заключается в финансовой возможности этого. Единственным реальным препятствием является политика Европы по скорейшему переходу на "зеленую" энергию, что может ограничить выдачу разрешений и финансирование", - пояснил он.

Как отметил бывший посол, Азербайджан выполняет две функции: во-первых, как сам источник природного газа, а во-вторых - как транзитная страна для газа из других источников к востоку от Каспия, таких как Казахстан и Туркменистан.

"По мере того, как Европа приспосабливается к реальности сокращения поставок из России, она будет балансировать между потребностью в газе и рентабельностью проектов по добыче природного газа, которые будут конкурировать с проектами в области "зеленой" энергетики", - сказал он.

Мастард подчеркнул, что ограничением является пропускная способность трубопроводов в Европу в обход России, для расширения которых потребуются большие капиталовложения. Если деньги будут доступны, то не будет никаких технических препятствий для расширения мощностей трубопровода.