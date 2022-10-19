В Баку начинают работу три международные выставки

Сегодня в Баку начинают работу три международной выставки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду на церемонии открытия 2- й Азербайджанской международной выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" Rebuild Karabakh - 2022, 27-й Азербайджанской международной выставки "Строительство" BakuBuild - 2022 и 14-й Международной выставки "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны" Aquatherm Baku - 2022 представитель Caspian Event Organisers Фарид Мамедов,

По его словам, здесь собрались как местные компании, а также компании из ряда других стран. Кроме того, национальными стендами будут представлены Германия, Иран, Турция.

Отметим, что на выставке принимают участие более 300 компаний из разных стран. Организатором выставок выступает Caspian Event Organisers.