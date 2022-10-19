Готовится новый пакет поощрений для инвесторов, заинтересованных в участии в восстановлении Карабаха

Готовится новый пакет поощрений и поддержки для предпринимателей и инвесторов, которые заинтересованы в восстановлении Карабаха.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду на церемонии открытия 2-й Азербайджанской международной выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" Rebuild Karabakh - 2022, 27-й Азербайджанской международной выставки "Строительство" BakuBuild - 2022 и 14-й Международной выставки "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны" Aquatherm Baku - 2022 заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

По его словам, проведение международных выставок способствуют как развитию бизнеса, а также проведению бизнес переговоров.

"Мы уверены, что эта выставка положительно скажется на расширении деловых связей наших субъектов предпринимательства, как на местном, так и международном уровне", - сказал замминистра.

Мамедов отметил, что в направлении восстановления и развития, а также реинтеграции Карабахского региона ведутся большие работы.

"Карабах имеет огромный производственный и промышленный потенциал. Мы в Азербайджане создали привлекательные условия для зарубежных инвесторов, которые могут принимать участие в этих работах. В Агдаме и Джебраиле, как вы знаете уже созданы экономические зоны, в которых уже прошли регистрацию первые резиденты и приступили к строительству своих предприятий. Резиденты этих экономических смогут воспользоваться такими поощрениями как освобождение от налогов и сборов, в том числе таможенных, земельных. Отмечу, что дополнительно готовятся новый пакет поощрений и поддержки для предпринимателей и инвесторов, которые заинтересованы в восстановлении Карабаха", - отметил он.