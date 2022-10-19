Число предложений для участия в восстановлении Карабаха выросло до 1200.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду на церемонии открытия 2-й Азербайджанской международной выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" Rebuild Karabakh - 2022, 27-й Азербайджанской международной выставки "Строительство" BakuBuild - 2022 и 14-й Международной выставки "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны" Aquatherm Baku - 2022 заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

По его словам, 400 заявок из общего числа приходятся на долю зарубежных компаний.

"Отмечу, что количество участников выставок в нынешнем году выросло на 10 процентов по сравнению с 2021 годом. Здесь собраны свыше 300 компаний из 17 стран, а том числе Беларуси, Венгрии, Грузии, Индии, Италии, Польши, Казахстана, России, Румынии, Узбекистана, Швеции и многих других стран", - сказал он.