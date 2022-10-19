Для МСБ в Карабахе создаются большие возможности

Для предпринимателей, компаний, в частности малого и среднего бизнеса, в Карабахе создаются большие возможности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов на церемонии открытия 2-й Азербайджанской международной выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" Rebuild Karabakh - 2022, 27-й Азербайджанской международной выставки "Строительство" BakuBuild - 2022 и 14-й Международной выставки "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны" Aquatherm Baku - 2022.

По его словам, интерес к выставкам в этом году большой, в них участвует еще больше компаний и предпринимателей.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева в Карабахе ведутся масштабные восстановительные работы. Конечно, это создает больше возможностей для предпринимателей, компаний, в частности для малого и среднего бизнеса, для участия в этих проектах. Государство создает для этого все условия. На таких международных и местных выставках, проводимых при поддержке Агентства Азербайджана по развитию МСБ, создаются условия для того, чтобы компании и предприниматели могли представить свою продукцию", - сказал Мамедов.