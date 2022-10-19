Программа стажировки SOCAR AQS на 2022 год успешно завершена. Студенты выпускного курса Бакинского Государственного Университета, Азербайджанского Государственного Экономического Университета, Французско-Азербайджанского Университета и Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности приняли участие в программе, чтобы приобрести опыт и построить успешную карьеру.

Восемь стажеров успешно завершили программу, получив новые знания и навыки в области закупок и управления цепочками поставок, геологии и подземных работ, а также бурения.

По завершении программы Хамзат Худулов и Гюндуз Махмудов, которые воспользовались возможностью приобрести опыт в области технологии бурения, подчеркнули, что SOCAR AQS предоставил им практические навыки работы и технические знания, и что они получили ценные знания от дипломированных инженеров компании в соответствии с международными стандартами и ценностями компании. Непосредственный контроль и поддержка, оказываемые руководителями и наставниками для развития стажеров, сыграли важную роль в их специализации по этой профессии. После того, как оба стажера успешно завершили программу, Хамзат Хубулов решил продолжить образование, а Гюндуз Махмудов начал свою карьеру в качестве младшего инженера по бурению, присоединившись к семье SOCAR AQS.

Ровшан Алескеров, Амир Алиев и Тогрул Бабаев, присоединившиеся к программе стажировки в отделе геологии и подземных работ, поделились с нами своим мнением о том, что знания, приобретённые в компании SOCAR AQS, позволят им принимать более реалистичные и обоснованные решения относительно своей карьеры, и что это лучшая возможность получить опыт работы в ведущей компании буровой промышленности. Амир Алиев и Тогрул Бабаев, успешно завершившие программу стажировки, решили продолжить учебу, а Ровшан Алескеров присоединился к команде SOCAR AQS и продолжает свою профессиональную деятельность в качестве практикующего геолога.

Илькин Сафарли, Гюнель Зейналлы и Сона Ганбарова, прошедшие стажировку в отделе закупок и управления цепочками поставок, заявили, что вклад SOCAR AQS в практическое эффективное использование теоретических знаний и надлежащее управление проектами неоценим. Илькин Сафарли, успешно завершивший программу, присоединился к команде управления закупками и цепочками поставок, чтобы начать свою будущую карьеру.

Генеральный директор SOCAR AQS Самир Моллаев, встретился со стажерами, поздравил их с завершением программы и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности. Самир Моллаев отметил, что компания SOCAR AQS всегда создавала новые возможности для молодежи и будет поддерживать их в их действиях, направленных на приобретение опыта и построение карьеры.

В конце программы участникам были вручены сертификаты.

Примечание для редакторов

SOCAR AQS - интегрированная компания по бурению и обслуживанию скважин, созданная в 2007 году между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), компанией Nobel Energy и ООО AbsheronQazma (AQS).

Компания обладает многолетним опытом в области бурения нефтяных и газовых скважин, предоставляя передовые технологии бурения и применяя новые методы управления.

SOCAR AQS является пионером инновационного подхода в национальной буровой отрасли и имеет проверенный послужной список превосходства в предоставлении безопасных и надежных решений.

SOCAR AQS является членом Международной Ассоциации буровых подрядчиков с 2009 года и полностью соответствует всем применимым международным стандартам.