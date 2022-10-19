Еще 7 бизнес-субъектов получат статус резидента Агдамского промпарка

Еще семь бизнес-субъектов получат статус резидента Агдамского промышленного парка.

Об этом сказал в ходе панельной сессии на тему "Бизнес в Карабахе и инвестиционные возможности" заместитель председателя правления Агентства по развитию промышленных зон Азербайджана Эльхан Шириев, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, этот промпарк в Карабахе был создан в 2021 году.

"Его территория полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Сегодня семь бизнес-субъектов являются резидентами Агдамского промышленного парка и еще семь планируют получить статус резидента", - сказал он.

Шириев отметил, что промышленный парк "Экономическая зона Аразской долины" в основном сфокусирован на создании логистических центров.

"Один резидент промпарка планирует приступить к организации сервиса техобслуживания транспорта, а другой нерезидент намерен создать автозаправочную станцию", - сказал он.

Шириев добавил, что в обеих промзонах уже созданы мобилизационные пункты для субъектов бизнеса этих парков, ведутся работы по строительству предприятий.