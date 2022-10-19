Афины хотят покупать больше газа из Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Греция полностью поддерживает расширение Южного газового коридора.

Об этом Trend сказал в среду посол Греции в Азербайджане Николаос Пиперигкос, передает Day.Az.

"В рамках меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС по удвоению поставок газа в Европу мы с нетерпением ожидаем расширения нашего сотрудничества с Азербайджаном в энергетическом секторе. Мы положительно относимся ко всем возможностям, связанным с этим", - сказал он.

Говоря об интерконнекторе Греция-Болгария (IGB), являющемся важной частью Трансадриатического трубопровода (TAP), посол сказал, что IGB подключил еще больше европейских стран к единой энергетической системе.

"Конечно, мы рассмотрим возможность увеличения поставок в будущем", - добавил Пиперигкос.