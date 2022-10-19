Жизнь современного человека невозможно представить без технологий, настолько сильно они интегрированы во все сферы. Но по мере развития hi-tech и перехода практически всей деятельности в онлайн все больше актуализируется проблема киберпреступности, ведь злоумышленники тоже не дремлют, тщательно отслеживая тенденции, все чаще действуют на опережение и иной раз находятся на несколько шагов впереди тех, кто им противодействует.

В условиях нарастающих угроз важность кибербезопасности невозможно переоценить, поэтому сегодня во главу угла ставится дальнейшее совершенствование систем защиты, разрабатываемых ведущими ИТ-компаниями.

Официальный представитель компании "Лаборатория Касперского" в Азербайджане Мушвиг Мамедов в сегодняшнем интервью подробно описал, с какими угрозами сталкиваются пользователи в нашей стране, назвал отрасли, наиболее подверженные кибератакам и рассказал о работе компании в направлении обеспечения кибербезопасности.

- Вопрос, который очень актуален. Как на ваш бизнес повлияла пандемия коронавируса COVID-19? Наверняка во время пандемии спрос на системы защиты от вирусов, спама, хакерских атак и пр. вырос в разы, ведь многие перешли на "удаленку", да практически все стали проводить больше времени в онлайне. Следовательно, пользователей интернета стало больше, впрочем, как и тех, кто создает им проблемы. Можно ли сказать, что бизнес АО "Лаборатория Касперского" вырос?

- Если брать в расчет домашних пользователей, то однозначно да. Пандемия повлияла на рост продаж в розничном сегменте. Многие начали работать из дома, кроме того, на школы и вузы перешли на онлайн-обучение, следовательно, многие родители вынуждены были приобретать ноутбуки. Спрос на них вырос, в определенный момент в магазинах даже наблюдался дефицит этой категории товаров.

Конечно, не все сразу покупали антивирус, тем более, если раньше у человека не было компьютера, то есть, продвинутым пользователем он не являлся. Но рано или поздно люди так или иначе начинали сталкиваться с трудностями в плане обеспечения безопасности и осознавали необходимость качественной антивирусной защиты.

В корпоративном секторе наблюдалась двоякая ситуация - и положительная, и отрицательная динамика. Например, некоторые перешедшие на "удаленку" компании разрешали сотрудникам брать технику домой, другие - нет и приобретали для них лэптопы. А это означало установку в том числе антивирусного обеспечения.

Однако пандемия сильно повлияла на развитие самого сектора кибербезопасности. В это время сложилась ситуация, когда компании вынуждены были уделять повышенное внимание вопросам кибербезопасности. Более того, начали внедряться более сложные решения в целях защиты от кибератак, поскольку появились новые виды угроз, в том числе в связи с переходом на "удаленку". Одно дело, когда бизнес функционирует в периметре компании и совсем другое - за ее пределами, вплоть до того, что сотрудники могли подключаться к бизнес-процессам из других стран. Следовательно, возникала необходимость применения более сложных решений в целях сведения рисков до минимума.

С другой стороны, COVID-19 привел к сокращению рабочих мест. Отделы компаний ликвидировались, переставали функционировать целые бизнесы, следовательно, лицензии на антивирус не продлевались, что не могло положительно сказаться и на нашем бизнесе.

- Можно сказать, что сейчас ситуация в плане реализуемых лицензий стабилизировалась?

- Она восстанавливается, но еще не достигла допандемийного уровня.

- Каковая доля "Лаборатории Касперского" на рынке кибербезопасности Азербайджана?

- Наш главный конкурент в розничном сегменте - пиратское антивирусное программное обеспечение (ПО). Некоторые люди предпочитают устанавливать так называемые бесплатные антивирусы, их доля на рынке по-прежнему велика.

Если же брать в расчет установку лицензированного ПО, то доля "Лаборатории Касперского" однозначно выше, чем у других игроков. Вот если вы придете в магазин и захотите приобрести антивирус, то с большой долей вероятности вам предложат именно наш продукт.

- Существуют ли какие-то особенности ведения бизнеса в Азербайджане?

- Рынок Азербайджана очень конкурентный в сфере обеспечения кибербезопасности, решений представлено очень много - клиентам предлагаются решения большинства мировых игроков в сфере кибербезопасности.

Конкуренция сильная, но тут следует учитывать, что при выборе того или иного ИТ-решения каждый заказчик исходит из своих потребностей и задач. В принципе, как и во всем мире. В этом плане нам остается одно: как и прежде работать в усиленном режиме, разрабатывать решения, соответствующие реалиям, изучать и одновременно прогнозировать развитие ситуации, что всегда позволяет нам идти на шаг впереди конкурентов.

- Существует ли определение "азербайджанский киберпреступник"?

- Организованная киберпреступность носит трансграничный характер, это понятие международного масштаба. Не совсем правильно их разделять по национальному признаку - скорее, по языковому, применяемым методам при проведении атак и т.д.

Могу сказать, что за все время, что я работаю, была разоблачена не одна преступная киберорганизация, но я ни разу не слышал, чтобы в их составе были азербайджанцы. Хотя и не исключаю, что они действительно были.

В Азербайджане киберпреступники предпочитают заниматься банковским мошенничеством, в том числе с банковскими картами. Цель стара как мир - хищение денежных средств.

В подавляющем большинстве случаев встречается мошенничество с населением. Такой вид мошенничества не входит в категорию сложных атак, как, например, на компании, в том числе путем взлома корпоративной инфраструктуры и прочее.

- Какие сегменты экономики чаще всего подвергаются кибератакам?

- На первом месте финансовый сектор. Например, злоумышленники уже не только пытаются взламывать банкоматы, но и сами финансовые учреждения, чтобы получить доступ к процессинговому центру и осуществлять операции с картами.

На самом банальном уровне злоумышленники шифруют данные и требуют выкуп. Все зависит от того, что им удается сделать и что они хотят в результате получить.

Так или иначе уязвимы все сегменты экономики, поскольку в каждом из них существует определенная конфиденциальная информация. Не раз жертвами киберпреступников становились медицинские учреждения. В распоряжении хакеров оказывались данные VIP-пациентов, что чрезвычайно опасно с точки зрения репутации клиники. Иной раз плата за неразглашение информации о VIP-пациентах достигала 6-8-значных цифр.

Периодически фиксируются попытки атак на промышленные объекты, что чревато самыми непредсказуемыми последствиями, поскольку часто взлом SCADA-системы какого-то предприятия влечет за собой полную остановку процесса производства, который не должен останавливаться ни на секунду. В ряде случаев это может привести к техногенной катастрофе. Наверняка вы слышали, как кибератакам подвергались промышленные объекты в США, Иране, Южной Корее, Германии, Саудовской Аравии, жертвами хакеров становились крупные нефтяные компании.

Киберпреступность развивается и важно понимать, что на самом деле абсолютно любой человек или компания, предприятие, может стать жертвой хакеров. Как показывает практика, атакам подвергаются все. Но многие даже не замечают этого, поскольку работа по обеспечению кибербезопасности не останавливается ни на минуту, мы делаем все для ее обеспечения.

- Наверняка среди ваших клиентов есть банки?

- Безусловно. Мы уже реализовали проекты в нескольких азербайджанских банках. Например, с помощью нашего программного обеспечения специалист банка видит, как к онлайн-банкингу клиента подключился посторонний человек. Определить это достаточно легко. Например, обычно клиент пользуется онлайн-банкингом посредством одного устройства, а тут количество устройств удваивается. Или же клиент находится в Азербайджане, более того, пару минут назад осуществил операцию, и в этот момент фиксируется его же попытка провести транзакцию, но из другой страны. Эта информация моментально отмечается специалистом банка, который предупреждает клиента о возможных рисках.

Существует более сотни показателей, благодаря которым можно легко определить, что операцию хочет осуществить не владелец карты. Тем не менее, я бы посоветовал клиентам банков быть максимально внимательными, не передавать посторонним лицам данные своих карт, в том числе посредством каких-то ссылок в интернете, поскольку банк не несет ответственность за списание финансовых средств по вашей неосмотрительности.

- Разработаны ли "Лабораторией Касперского" спецпредложения для определенных сегментов экономики?

- "Лабораторией Касперского" разработана линейка решений для комплексной защиты бизнеса - Kaspersky Symphony XDR. Состоит она из четырех уровней, самый высокий - класса XDR (Extended Detection and Response), который помогает выявлять и своевременно реагировать на сложнейшие кибератаки в расширенном варианте, таким образом обеспечивается всеобъемлющая кибербезопасность компании.

Предлагаем мы и Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - решение для своевременного обнаружения сложных угроз.

Есть решение для промышленной инфраструктуры - Kaspersky Industrial CyberSecurity. Дело в том, что для промышленных предприятиях нецелесообразны решения, предназначенные для корпоративного сегмента. Приведу простой пример. В одном из компьютеров компании выявлена угроза, его можно отключить от Сети, привести в порядок и подключить заново. В промпредприятиях это сделать сложно, поскольку из-за одной угрозы может пострадать весь производственный цикл.

Кстати, для защиты промобъектов нами разработано решение Kaspersky Antidrone, нацеленное на мониторинг и защиту воздушного пространства от проникновения несанкционированных дронов. Специальные сенсоры постоянно сканируют воздушное пространство и в случае, если летательный объект представляет какую-то опасность, поступает команда вернуться к точке взлета.

Как видно, мы предлагаем клиентам персональные решения в зависимости от их потребностей и запросов.

Отмечу, что "Лаборатория Касперского" - единственная компания по кибербезопасности, которая в рамках реализации Глобальной инициативы по информационной открытости Global Transparency Initiative уже во второй раз успешно прошла аудит по контрольным процедурам в сервисных организациях - Service Organization Control for Service Organizations (SOC 2).

Service Organization Controls (SOC) - всемирно признанный стандарт отчета для системы управления рисками кибербезопасности, разработан он Американским институтом дипломированных общественных бухгалтеров (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA). То есть, наша компания соответствует самым высоким требованиям по хранению и обработке пользовательских данных.

- В каждой стране есть своя специфика. Хотелось бы еще узнать об основных угрозах, с которыми сталкиваются азербайджанские пользователи, в том числе крупные компании, холдинги, госсектор.

- Очень часто пользователи в Азербайджане сталкиваются с фишинговыми сайтами, которые создаются в целях сбора личных и платежных данных. Такие сайты попадают в базы антивирусных компаний. "Лаборатория Касперского" ежедневно выявляет и блокирует такие страницы. Так что если у вас установлен наш антивирус, то он гарантированно не позволит вам перейти на подозрительные сайты.

Встречаются программы-шифровальщики, т.е., программы-вымогатели. Они шифруют файлы и другую информацию пользователей, взамен же выдвигается требование выкупа за расшифровку. Такие программы могут попасть в компьютер, в котором нет антивируса.

Обычно мы рекомендуем не платить мошенникам никаких денег, поскольку никто не гарантирует, что шифр вам пришлют. И потом, есть и другой важный момент: эти средства пойдут к мошенникам, а это не что иное, как спонсирование кибертерроризма, пусть и вынужденное.

От шифровальщиков у нас страдают как обычные пользователи, так и компании. В случае с компаниями суммы выкупа могут исчисляться миллионами долларов США.

В целом же я рекомендую всем компаниям периодически проводить для сотрудников тренинги по кибербезопасности, поскольку человеческий фактор имеет огромное значение и на него чаще всего делают ставки злоумышленники.

Распространены в Азербайджане и криптомайнеры, которые, используя ресурсы вашего устройства, майнят криптовалюту. Можно подумать, от вас ничего не уходит, разве что трафик, зарядка быстро садится, перегревается телефон, который, кстати, может и испортиться. Но если криптомайнер сидит в вашем смартфоне либо каком-либо другом устройстве, злоумышленник путем изменения кода может с легкостью превратить его в программу-шифровальщика или шпионскую программу, которая будет воровать ваши данные. Как бы то ни было, это очень опасно, и чтобы не стать жертвой киберпреступников, не стоит переходить по ссылкам, полученным от неизвестных людей, кликать на что попало и пр.

Конечно же, самый лучший способ предотвратить возможные риски - это установить надежную защиту от "Лаборатории Касперского". Кстати, согласно статданным, большинство мобильных устройств в мире работают на операционной системе (ОС) Android. Соответственно, киберпреступникам интереснее создавать вирусы для Android, ведь тут больше вероятности, что на их удочку кто-то попадется. Поэтому если ваше устройство работает на Android, то качественная защита просто необходима.

- Есть такой термин, как Threat Intelligence. Предлагает ли "Лаборатории Касперского" такого рода услуги?

- Безусловно. "Лаборатория Касперского" давно перестала быть антивирусной компанией. На сегодня нами разработаны решения, которые могут применяться на всех уровнях, во всех секторах экономики, мы также предоставляем дополнительные услуги по расследованию киберинцидентов, проведению анализа на уязвимость (Penetration Testing), аудиту.

Kaspersky Threat Intelligence Portal (TIP) - это сервис "Лаборатории Касперского", предназначенный для анализа потенциальных угроз информационной безопасности. Решение предоставляет актуальные сведения об угрозах, что позволяет оперативно выявлять события из области ИБ и эффективно расследовать инциденты. Кроме того, посредством этого портала пользователи получают глобальные исследовательские и аналитические материалы о киберугрозах.

Весь комплекс услуг, разработанный "Лабораторией Касперского", предлагается и успешно применяется в Азербайджане.

- "Лаборатория Касперского" разработала собственную кибериммунную операционную систему - KasperskyOS. Расскажите о ее преимуществах.

- KasperskyOS позволяет разрабатывать IT-продукты, обладающие кибериммунитетом - "встроенной" защищенностью от подавляющего большинства типов кибератак. Это принципиально новый подход к защите IT-систем. Кибериммунным продуктам не нужны дополнительные (наложенные) средства безопасности, например, антивирусы.

KasperskyOS используется в отраслях с повышенными требованиями к информационной безопасности, надежности и предсказуемости работ IT-систем. Например, в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, в системах "умного города".

Мы планируем развивать и расширять это направление.

- А что вы можете сказать о создании телефона на базе KasperskyOS? С какой целью инициирован этот проект? Что это за устройство и чем оно отличается от других?

- На данном этапе мы ведем исследовательский проект по направлению мобильной OC, он нацелен на применение ОС в корпоративных средах, на профессиональных мобильных устройствах.

- Какой он - современный киберпреступник?

- Если раньше киберпреступники в основном запускали какие-то вирусы в ПК с целью нанести вред, например, стереть данные, то сейчас они нацелены на зарабатывание денег. Очень популярны DDoS-атаки, когда работа сайта оказывается заблокированной посредством подачи огромного количества запросов, которые превышают пропускную способность Сети. Например, хакер получает заказ атаковать какую-то компанию и получает за это определенное вознаграждение.

Популярны целевые атаки как на компании, так и физические лица с целью заполучить конкретную коммерческую информацию.

Рисков сегодня чрезвычайно много, поэтому наша первостепенная задача - своевременно выявлять возможные угрозы и действовать на опережение.

- Есть ли у "Лаборатории Касперского" прогнозы, скажем, на ближайшие 5 лет в сфере обеспечения кибербезопасности? То есть, с какими примерно вызовами придется сталкиваться?

- Мы постоянно задаемся вопросом, куда идет киберпреступность. И приходим к выводу: однозначно к сложным атакам. Объекты, в принципе, не меняются - это промышленная инфраструктура, финансовые организации, криптовалюта, Big Data, искусственный интеллект и пр. По всем этим направлениям мы работаем и предлагаем эффективные решения, нацеленные на предупреждение угроз.

- "Лаборатория Касперского" создана аж в 1997 году. За четверть века многое изменилось. Претерпел ли изменения ваш бизнес?

- За это время многое изменилось. Прежде всего, угрозы. Если в начале нулевых в течение недели мы фиксировали несколько вирусов, максимум десяток, то сейчас Kaspersky Security Network (предназначена для интеллектуальной обработки потоков данных, связанных с киберугрозами и предоставляемых добровольно миллионами пользователей по всему миру. - Ред.) фиксирует 400 тысяч вирусов в сутки, то есть, порядка 3 миллионов в неделю.

Более того, если 20 лет назад были просто вирусы, то сегодня угрозы приобрели более сложный, серьезный и масштабный характер. По мере развития технологий претерпевают изменения и угрозы. Более того, киберпреступники стараются действовать на опережение. Не раз бывало: анонсируется какая-то новинка, продукт еще не запущен, а хакеры уже что-то придумали. Следовательно, чтобы бороться с новыми угрозами нужны все более сложные решения. Чем мы, собственно, и занимаемся.

- Часто ли случается так, что компании, специализирующиеся на кибербезопасности, не могут эту безопасность обеспечить?

- На моей памяти не было такого, чтобы мы не справились с какой-то задачей. Однако если говорить в целом, конечно, бывают случаи, когда компанией приобреталось решение по обеспечению кибербезопасности, которое не справлялось с возложенными задачами, например, в систему попадал вирус, который невозможно было нейтрализовать. Или была пропущена кибератака и клиент сильно пострадал. Тогда обращались уже к нам, в "Лабораторию Касперского", и наши специалисты приводили все в порядок, затем устанавливали защиту, которая работала четко.

- Сколько стран сейчас охватывает "Лаборатория Касперского"? Планируется ли освоение новых рынков?

- Наша компания осуществляет свою деятельность более чем в 200 странах. Наши планы - продолжать развиваться по всему миру и укреплять свои позиции на рынках в Латинской Америке, Африке, Ближнем и Дальнем Востоке.