В Азербайджане увеличился фонд оплаты труда

Реформы заработной платы и динамика роста количества трудовых договоров приводят к увеличению фонда оплаты труда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, в январе-сентябре текущего года в фонде оплаты труда зафиксирован рост на 16 процентов (в том числе в бюджетной сфере - 17 процентов, в частном секторе - 15 процентов).

В целом за последние 4 года годовой фонд оплаты труда увеличился в 2,2 раза.