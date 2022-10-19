В рамках выставки "Rebuild Karabakh" прошла панельная сессия на тему «Бизнес в Карабахе и инвестиционные возможности»

19 октября в Бакинском Экспо-центре открылись 2-ая Азербайджанская международная выставка "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" Rebuild Karabakh - 2022, 27-я Азербайджанская международная выставка "Строительство" BakuBuild - 2022 и 14-я Международная выставка "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны" Aquatherm Baku - 2022.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), председатель правления Агентства, выступая на церемонии открытия, отметил важность выставок в продвижении продукции и услуг МСБ, расширении возможностей продаж, установлении новых деловых связей и развитии сотрудничества.

На стенде, организованном Агентством на выставке "Rebuild Karabakh", представлены продукты и услуги 12 субъектов МСБ, действующих в таких областях, как строительство, промышленность, ИКТ, дизайн, проектирование и ремонт. Также здесь созданы условия для двусторонних встреч бизнесменов.

Выставки продлятся до 21 октября.

В их рамках состоялась панельная сессия на тему "Бизнес в Карабахе и инвестиционные возможности".

На мероприятии, проведенном с участием официальных лиц и бизнесменов, были обсуждены проводимые на освобожденных территориях восстановительно-строительные работы, экономический, инвестиционный и туристический потенциал региона, возможности для бизнеса.

В сессии участвовали заместитель специального представителя Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района), Башир Гаджиев, заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Самир Гумбатов, председатель правления Агентства по аграрному кредитованию и развитию при минсельхозе Азербайджана Сеймур Мовлаев, заместитель председателя правления Агентства по развитию промышленных зон Азербайджана Эльхан Шириев, заведующий отделом по стратегии и политике туризма Государственного агентства по туризму Магомед Мурадов и генеральный директор ООО "PMD Group" Даянат Садуллаев.