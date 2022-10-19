Из Кыргызстана будут завезены яки для разведения в Карабахе

Из Кыргызстана будет завезен крупный рогатый скот для разведения в Карабахе.

Об этом сообщил Trend в среду в Бакинском Экспо-центре заведующий отделом протокола министерства сельского хозяйства Азербайджана Тогрул Гафарбейли, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с Кыргызстаном по этому вопросу.

"Со следующего года планируется завоз крупного рогатого скота, и в частности яков. В качестве пилотного проекта планируется их разведение в Кяльбаджаре, а затем в Лачине", - сказал Гафарбейли.