Азербайджанская ИТ-компания о своей деятельности на освобожденных территориях
Азербайджанская технологическая компания A2Z Technologies предоставляет ИТ-услуги в Карабахе.
Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend глава коммерческого департамента A2Z Турал Гусейнов.
По его словам, компания обеспечивает освобожденные территории интернет-услугами.
"В Карабахе мы создали на объектах современную сеть связи. Также мы обеспечиваем технологическую безопасность некоторых объектов", - сказал Гусейнов.
Кроме того, он отметил, что компания предоставляет свои услуги и в восьми других районах Азербайджана, в том числе по Баку и Абшерону.
"В этих районах мы преимущественно оказываем интернет-услуги. Работы по расширению географии оказания услуг ведутся на постоянной основе", - добавил глава департамента.
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