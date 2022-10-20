Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 19 октября повысилась на 1,83 доллара относительно предыдущего показателя и составила 93,27 доллара за баррель, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,78 доллара - до 91,31 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,35 доллара, составив 62,49 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 19 октября повысилась на 1,7 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 89,94 доллара за баррель.