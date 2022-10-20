Стартовал второй день работы международных выставок в Баку

В Бакинском ЭКСПО Центре стартовал второй день работы международных выставок.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, это 2-я Азербайджанская международная выставка "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" Rebuild Karabakh - 2022, 27-я Азербайджанская международная выставка "Строительство" BakuBuild - 2022 и 14-я Международная выставка "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны" Aquatherm Baku - 2022.

Отметим, что с павильонами представлено свыше 300 компаний из 17 стран, а национальными стендами - Германия, Иран, Турция.

Агентство по развитию экономических зон Азербайджана представлено отдельным стендом с обширной информацией об экономических зонах, созданных в Карабахе, инвестиционных возможностях и потенциале. Стендами представлены также Агентство Азербайджана по разминированию территорий, Фонд развития Карабаха, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана, министерство культуры Азербайджана, крупная строительная компания AzVirt и ряд других структур.

Выставка началась 19 октября и продлится до 21 октября.