Транспортировка нефти по БТД через территорию Турции выросла

В январе-сентябре текущего года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БTД) через территорию Турции было транспортировано 164 380 тыс. баррелей нефти, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкую компанию BOTAŞ, за аналогичный период прошлого года по трубопроводу БTД через территорию Турции было транспортировано 148 199 тыс. баррелей нефти.

Напомним, в прошлом году по трубопроводу БTД через территорию Турции было транспортировано 200 149 тыс. баррелей нефти, что на 2,8% меньше в годовом сравнении.

Отметим, по трубопроводу БТД транспортируется нефть, добываемая на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли". Кроме того, по трубопроводу транспортируется нефть и других производителей.