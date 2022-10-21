Нефть продолжает дорожать

Мировые цены на нефть в пятницу утром несколько растут в условиях ограниченного предложения, при этом потенциал этого роста в условиях ожиданий глобальной экономической рецессии невелик. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Прайм, это следует из данных торгов и комментария аналитика.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,63%, до 92,96 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,69%, до 85,09 доллара.

Нефтяные котировки поднимаются в ходе торгов, в то время как инвесторы продолжают оценивать базовые факторы рынка. Основное внимание трейдеров сосредоточено вокруг рисков глобальной рецессии, что будет негативно для спроса на нефть. Этим и объясняется такой вялый рост.

"В то время как предложение нефти явно остаётся ограниченными, ключевой фактор для нефтяных цен может по-прежнему вращаться вокруг нарастающих рисков в отношении роста мировой экономики. В целом потенциал для увеличения цен на нефть может оставаться ограниченным", - сказал агентству Блумберг рыночный стратег IG Asia Pte Цзюнь Жун Ип (Jun Rong Yeap).

Позднее в пятницу также буду опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 14 октября их число выросло на восемь - до 610 агрегатов.