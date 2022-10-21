Доходы госбюджета Азербайджана возросли

Доходы государственного бюджета за девять месяцев 2022 года исполнены на 22,401 миллиарда манатов, что на 4,529 миллиарда манатов (25,3 процента) больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве финансов Азербайджана, доходы государственного бюджета за девять месяцев 2022 года на 418,6 миллиона манатов (1,9 процента) больше прогнозируемой суммы.

По данным ведомства, по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана в государственный бюджет поступило 10,451 миллиарда манатов, что на 970,7 миллиона манатов, или на 10,2 процента больше прогноза и на 4,097 миллиарда манатов, или на 64,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю ненефтяного сектора пришлись 59,2 процента поступлений, или 6,191 миллиарда манатов, что на 1,498 миллиарда манатов, или на 31,9 процента больше, чем за тот же период 2021 года.

40,8 процента поступлений, или 4,259 миллиарда манатов пришлись на нефтяной сектор, что на 2,598 миллиарда манатов, или в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.