Микаил Джаббаров назвал объём средств, выданных предпринимателям в рамках субсидирования процентов по кредитам

В связи с субсидированием процентов по существующим займам предпринимателям было выдано 66,6 миллиона манатов по 5 009 кредитам.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az , говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"По состоянию на первое октября 2022 года в рамках механизма субсидирования процентов по действующим кредитам были приняты решения о предоставлении субсидий по процентам в размере 70,4 миллиона манатов по 5 035 заявкам с остатком кредита в 858,4 миллиона манатов. В связи с субсидированием процентов по существующим займам предпринимателям было выдано 66,6 миллиона манатов по 5 009 кредитам", - говорится в публикации.