https://news.day.az/economy/1505263.html Азербайджан присоединился к еще одному международному документу
Азербайджан присоединился к еще одному международному документу
Азербайджан присоединился к еще одному международному документу.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики о присоединении к дополнительному протоколу "Об электронных товарно-транспортных перевозках" Конвенции "О международном договоре перевозки грузов" .
Было отмечено, что присоединение Азербайджана к этому документу откроет дополнительные возможности в сфере международных грузоперевозок.
После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре