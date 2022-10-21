Центробанк Азербайджана и Финансовый офис Турции обсудили перспективы сотрудничества

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов встретился с председателем Финансового офиса при Администрации Президента Турции Гекселем Ашаном.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБА в Twitter.

"Сегодня на встрече с делегацией, возглавляемой руководителем Финансового офиса при Администрации Президента Турции Гекселем Ашаном, мы обсудили расширение и перспективы дальнейшего сотрудничества между финансовыми секторами Азербайджана и Турции", - говорится в публикации.