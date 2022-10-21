Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана от ненефтегазового сектора значительно возросли

В январе-сентябре 2022 года налоговые поступления в госбюджет от ненефтегазового сектора выросли на 32,2 процента, или свыше 1,515 миллиарда манатов - до 6,222 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации министра говорится, что в этот период отмечается динамичный рост налоговых поступлений по ряду направлений.

"В секторе транспорта рост налоговых поступлений составил 139,1 процента, в торговле - 66,8 процента, в области сельского хозяйства - 45,8 процента, промышленности - 19,7 процента, в секторе услуг - 17,1 процента, строительстве - 16,8 процента, банковском и страховом секторе - 14 процентов, услугах связи - 6,7 процента и по другим сферам - на 20,7 процента", - отметил министр.