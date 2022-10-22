Для развития транспортных коридоров и обеспечения транспортной связанности странам-участницам TRACECA необходимо продолжить работу по формированию выгодных для стран маршрутов.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе TRACECA, есть необходимость совместной работы в области внедрения единых электронных транспортных документов, цифровизации процессов и процедур перевозки, а также развития мультимодальных перевозок с высоким уровнем вовлеченности и стимулирования со стороны государства, передает Day.Az.

"Есть большие возможности в сфере развития международных перевозок на фоне изменений в макроэкономике, необходимости поиска новых маршрутов и построения новых цепочек поставок", - сказали в TRACECA.