Fitch улучшило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2022 г.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2022 году на уровне 4,3%, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В апреле Fitch рост ВВП Азербайджана на 2022 год прогнозировало на уровне 3,6%.

Рост ВВП страны в 2023-2024гг по прогнозам Fitch составит 2,3% в год.

"Ненефтяной сектор обеспечил рост ВВП Азербайджана на 5,8% за 8 месяцев 2022 года, чему способствовал отложенный пандемический спрос, увеличение денежных переводов из России и рост в секторе транспорта. Ожидается, что в последующие месяцы темпы роста несколько замедлятся. Fitch прогнозирует рост ВВП на уровне 4,3% в 2022 году, в 2023-2024 гг. - на уровне 2,3% в год", - подчеркивается в сообщении.

По оценкам агентства, текущие высокие цены на нефть и газ обеспечат рост профицита счета текущих операций платежного баланса в 2022 году на 12.1 процентный пункт (по сравнению с показателем 2021 года - ИФ) - до 27,3% ВВП. В 2023 году профицит счета снизится до 19,3% ВВП, в 2024 году - до 12,1% ВВП, но, по-прежнему, останется самым высоким среди стран, имеющих рейтинг "BB".

Правительство Азербайджана на 2022 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,5%, в 2023г - 2,7%.

В 2021 году рост ВВП Азербайджана составил 5,6%.